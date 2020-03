ऊंटनी मालिक के पीछे दौड़ी, जबड़े से सिर पकड़ कर जमीन पर पटका, मौत

जिले में बुधवार को एक ऊंटनी (Camel) ने अपने मालिक की जान ले ली (Took the life of the owner)। ऊंटनी मालिक के पीछे दौड़ी और उसका सिर पकड़ कर जमीन पर पटक दिया, जिससे मालिक की मौत (Death of owner) हो गई। जिले में ऊंटों ने एक ही महीने में तीन जनों की जान ले ली।