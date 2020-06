बेरोजगारों का किराया माफ करने का अभियान किया शुरू

जयपुर

Campaign to waive the rent of unemployed : शहर में किराए के घरों में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बेरोजगारों से कोरोना संकट ( Corona crisis ) के चलते किराया ( Rent ) नहीं लेकर किराया माफ ( waive the rent ) करने की अपील की जा रही है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की ओर से बुधवार को किराया माफ करने का यह अभियान शुरू किया गया। इस अभियान में महासंघ की ओर से उन मकान मालिकों को गुलाब का फूल देकर उनके किराया माफ करने की अपील की जा रही है जिनके घरों में बेरोजगार अभ्यर्थी रह रहे हैं।

महासंघ के प्रवक्ता उपेन यादव ने बताया कि शहर में ज्योति नगर, सी स्कीम, महेश नगर समेत अन्य स्थानों पर मकान मालिकों को गुलाब का फूल देकर उन्हें किराया माफ करने का आग्रह किया गया। इस दौरान कुछ मकान मालिकों ने इस अपील को मानते हुए किराया नहीं लेने का आश्वासन भी दिया। इस अभियान में राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष अनिल चोपड़ा ने भी साथ रहकर अपील कर सहयोग किया।

कई मकान मालिक हुए तैयार

महासंघ ने मकान मालिक एडवोकेट पदम सिंह गुर्जर को गुलाब का फूल देखकर बेरोजगारों का कमरा किराया माफ करने का निवेदन किया। जिसके बाद मकान मालिक ने सकारात्मक आश्वासन दिया। ज्योति नगर, महेश नगर के साथ अन्य कई जगह अपील का असर दिखाई दिया। महेश नगर की सर्वोदय कॉलोनी में मकान मालिक मोहनलाल मीणा समेत अन्य ने महासंघ की अपील पर सकारात्मक आश्वासन दिया।