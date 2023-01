Indian Army : सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला बनी उदयपुर की इंजीनियर कैप्टन शिवा चौहान

जयपुरPublished: Jan 04, 2023 01:49:14 pm Submitted by: Anand Mani Tripathi

Captain Shiva Chauhan Engineer from Udaipur became the first woman in indian army to be posted in Siachen : राजस्थान के उदयपुर से सिविल इंजीनियरिंग की शिक्षा लेनी वाली कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। यह दुनिया का सबसे कठिन और 20,000 फीट की ऊंचाई वाला बेहद दुर्गम युद्धक क्षेत्र है। साल भर बर्फ से ढका रहना वाले इस क्षेत्र का औसत तापमान शून्य से -10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। यह 1984 से भारतीय सेना तैनात है। अब कैप्टन चौहान को सियाचिन ग्लेशियर की कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया है।