कुर्सी बचाने की ये कैसी ​ फिक्र

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के बीच छिड़ी जुबानी जंग The war between Chief Minister Ashok Gehlot and BJP state president Satish Pooniaरूकने का नाम नहीं ले रही है। सोमवार को भीलवाड़ा के करेड़ा में सीएम गहलोत ने पूनिया पर फिर निशाना साधा तो पूनिया ने भी जमकर पलटवार किए। पूनिया ने कहा कि अपने बेटे को राजनीति में स्थापित न कर पाने की निराशा सीएम गहलोत में साफ तौर पर झलक रही है। गहलोत पर उम्र का असर हो रहा है, उन्हें नए नेतृत्व से परहेज है।