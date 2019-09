धूम्रपान नहीं करने वाली महिलाओं में भी लंग कैंसर के मामले

Lung Cancer in Non Smokers Women : India में हर साल Lung Cancer के 67 Thousand New Cases सामने आते हैं। A Long Time तक ऐसा माना जाता रहा था कि फेफड़ों का कैंसर सिर्फ उन पुरुषों को ही अपना शिकार बनाता है जो Smok करते हैं या धूम्रपान किया करते थे। लेकिन अब New Studies से ऐसे संकेत भी मिले हैं कि धूम्रपान नहीं करने वाले भी लंग कैंसर के Patient बन सकते हैं और इसमें कुछ तरह के लंग कैंसर Youngsters, धूम्रपान नहीं करने वालों और Women में ज्यादा आम हैं।