भारतीय सेना की दक्षिण पश्चिमी कमान से सात गिरफ्तार, 9 जगह छाप में 40 लाख रुपए बरामद, रिश्वत और हेराफेरी का आरोप

जयपुरPublished: Dec 30, 2022 11:32:58 pm Submitted by: Anand Mani Tripathi

Seven arrested from South Western Command of Indian Army, Rs 40 lakh recovered in raids at 9 places, allegations of bribery and rigging : भारतीय सेना के जयपुर स्थित दक्षिण पश्चिम कमान में सीबीआई ने कार्रवाई की है। कमान के वित्तीय सलाहकार (आईएफए) सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें तीन अधिकारी और कर्मचारी हैं जब कि चार निजी लोग शामिल हैं। सीबीआई सर्च के दौरान आरोपियों के पास से 40 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं।

