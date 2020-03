सीबीएसई ने दी छात्रों को मास्क पहनकर परीक्षा में जाने की इजाजत

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ( CBSE Allowed ) ने कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए ( In view of Corona Virus ) 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थियों को एहतियातन परीक्षा हॉल में मास्क ( To wear mask in examination hall ) और सैनेटाइजर ले जाने की अनुमति दे दी है। ( Jaipur News )