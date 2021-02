CBSE Board Exam 4 मई से, 10वीं के पेपर 7 और 12वीं के 11 जून को होंगे खत्म, देखें पूरा टाइमटेबल

जयपुर। सीबीएसई की दसवीं और बारहवीं कक्षा की सालाना परीक्षाएं 4 मई से प्रारंभ होंगी। बोर्ड ने टाइम टेबल जारी कर दिया है। दसवीं की परीक्षाएं 7 जून और बारहवीं की परीक्षाएं 11 जून को खत्म होंगी। कोरोना संक्रमण के चलते पहली बार बोर्ड सुबह और दोपहर की पारी में परीक्षाएं कराएगा।

सीबीएसई के अजमेर, नई दिल्ली, पंचकुला, गुवाहाटी, इलाहाबाद, देहरादून, पटना, भुवनेश्वर, चेन्नई, तिरुवंतपुरम, बेंगलूरू, चंडीगढ़, भोपाल, नोएडा, पुणे एवं दिल्ली वेस्ट रीजन में दसवीं और बारहवीं कक्षा के 32 लाख से ज्यादा नियमित और स्वयंपाठी विद्यार्थी 2021 की परीक्षा देंगे। पहली पारी में सुबह 10.30 से 1.30 और द्वितीय पारी में 2.30 से 5.30 बजे तक पेपर होंगे।

मई में शुरू होंगी परीक्षाएं

दसवीं का 4 जून को ओडिया, कन्नड़ और लेप्चा भाषा का पेपर होगा। जबकि 7 जून को अंतिम पेपर कंप्यूटर एप्लीकेशन का होगा। इस दौरान दसवीं के अन्य विषयों के पेपर होंगे। इसी तरह बारहवीं का 4 मई को अंग्रेजी इलेक्टिव और अंग्रेजी कोर का पेपर होगा। जबकि 11 जून को अंतिम पेपर एन्टप्रन्योरशिप, बायोटेक्नोलॉजी, ब्यूटी एंड वेलनेस, लाइब्रेरी एंड इन्फॉरमेंश साइंस का होगा। इस दौरान बारहवीं के अन्य विषयों के पेपर लिए जाएंगे। विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाएं/आंतरिक मूल्यांकन/प्रोजेक्ट एक मार्च से शुरू होंगी।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने ट्विटर हैंडल पर सीबीएसई की डेटशीट शेयर की है। डेटशीट नीचे देखें और डाउनलोड करें...

