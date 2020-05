सीबीएसई अब इन 29 विषयों की ही लेगा परीक्षा

10 वीं और 12 वीं की हैं परीक्षा, 1 से 15 जुलाई तक होंगी परीक्षा , 10 वीं की बकाया 6 परीक्षा सिर्फ उत्तर पूर्व दिल्ली में होंगी

CBSE Exams of classes 10th and 12th have been fixed between 1.07.2020 & 15.07.2020.