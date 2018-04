जयपुर।

सीबीएसई के लिए पेपर लीक मामला मुसीबत बना हुआ है। सीबीएसई के 10 वीं और 12 वीं के पेपर लीक होने के बाद अब हिंदी का पेपर लीक होने की बात सामने आ रही है। हालांकि सीबीएसई ने इस बात पर सफाई देते हुए इसे फ़र्जी बताया है।

सीबीएसई के 10वीं कक्षा का मैथमेटिक्स और 12वीं कक्षा का इकोनॉमिक्स का पेपर लीक होने के बाद अब सीबीएसई के 12वीं की हिंदी (ऐच्छिक) का पेपर भी वायरल होने की ख़बर आ रही है। यह प्रश्न पत्र सोशल मीडिया में व्हाट्सएप, यूट्यूब पर तेजी से वायरल हो रहा है। सीबीएसई ने इस प्रश्न पत्र को सिर्फ एक अफ़वाह बताया है और कहा की जो पेपर वायरल हो रहा है, वह पूरी तरह से फर्जी है।

हिंदी की परीक्षा होनी है 2 अप्रैल को

CBSE की 12वीं हिंदी की परीक्षा अभी हुई भी नहीं है और हिंदी का पेपर लीक होने की बात पहले से ही आ रही है। सोशल मीडिया पर दावा भी किया जा रहा है कि हिंदी का पेपर लीक हो चुका है। लेकिन सीबीएसई ने इस मामले पर साफ़ तौर पर कह दिया है कि सोशल मीडिया पर वायरल पेपर असली नहीं है। वह या तो पुराना पेपर है या फिर छात्रों को गुमराह करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ऐसी अफवाओं पर ध्यान न दें।

पेपर लीक को लेकर छात्रों में भयंकर आक्रोश

परीक्षा रद्द होने के बाद सीबीएसई ने नई तारीखों का एलान करने के बाद छात्र आक्रोश में है। शनिवार को विद्यार्थियों ने जगह-जगह पेपर लीक मामले का प्रदर्शन कर विरोध दर्ज किया। साथ ही सरकार से परीक्षा व्यवस्था की खामियों को दूर करने की भी मांग की।

सीबीएसई के पूर्व अध्यक्ष ने CBSE पर साधा निशाना

सीबीएसई के पूर्व अध्यक्ष रहे अशोक गांगुली ने पेपर लीक मामले में सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन पर तंज कस्ते हुए कहा की इस साल से सीबीएसई के एक प्रश्न पत्र का सेट तैयार करने का फ़ैसला नाकाम रहा। इससे छात्रों और बोर्ड का भला कम और उनका नुकसान ज्यादा हुआ है।

A fake question paper of Class 12- Hindi (Elective) is being circulated on Social Media platforms like Whatsapp, YouTube etc, it is not the real one: CBSE statement. #CBSEPaperLeak