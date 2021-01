सुभाषचंद्र बोस की जयंती मनाई

राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के रिसर्च विभाग ( Research Department of the Rajasthan Pradesh Congress Committee ) ने सुभाषचंद्र बोस ( celebrated the birth anniversary of Subhash Chandra Bose ) की जयंती मनाई।