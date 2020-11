केंद्र ने राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और मणिपुर में उच्च स्तरीय केंद्रीय टीमों को भेजा

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ( Ministry of Health and Family Welfare ) ने राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और मणिपुर ( central teams for Rajasthan, Haryana, Gujarat and Manipur ) के लिए उच्च स्तरीय केंद्रीय टीमों की प्रतिनियुक्ति की है।