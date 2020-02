जजों की नियुक्ति मामले में केंद्र ने न्यायपालिका को दिखाया आईना

केंद्र सरकार ( Central Government ) ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले ( Appointment of Judges ) में न्यायपालिका पर पलटवार ( Hit back at judiciary ) करते हुए सोमवार को कहा कि कॉलेजियम की ओर से भेजे गए नामों पर सरकार की ओर से की जाने वाली देरी का आरोप लगाने से पहले ( Before being accused of delay by the government ) उच्च न्यायालयों में सुधार की जरूरत ( High courts need to be reformed ) है। ( Jaipur News )