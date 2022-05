Aadhaar Card Issue : बैकफुट पर केंद्र सरकार, बताया आधार सुरक्षित

जारी किया था यह अलर्ट गौरतलब है कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने केंद्रीय एजेंसियों की सलाह पर केंद्र सरकार ने आधार कार्ड के दुरुपयोग पर अलर्ट जारी किया है। केंद्र सरकार ने जारी इस अलर्ट में साफ कहा है कि कोई भी व्यक्ति आपने आधार कार्ड की फोटो कॉपी या फोटो किसी को भी शेयर न करें। साइबर कैफे पर आधार कार्ड कतई भी डाउनलोड न करें। किसी भी कार्य के लिए मास्क्ट आधार ही शेयर करें। अन्यथा 12 अंकों का यह आधार नंबर आपको दिन में तारे दिखा सकता है। इस आधार कार्ड का आपरधिक कृत्य या फिर आतंकी कृत्य तक में इस्तमाल हो सकता है।

क्या है मास्क्ड आधार

मास्क्ड आधार वो आधार है जिसमें अंतिम की सिर्फ चार संख्या दिखाई देती है। आधार कार्ड पूर्ण रूप से 12 अंकों का होता है लेकिन अंतिम चार नंबर किसी भी पहचान के लिए पूर्ण है। ऐसे में सिर्फ अंतिम चार नंबर वाला आधार कार्ड ही किसी भी कार्य के लिए दिखाएं। अगर आपको कभी भी मास्क्ड आधार की जरूरत हो तो UIDAI वेबसाइट पर जाकर ' Do You Want a Masked Aadhaar' से इसे डाउनलोड कर सकते हैं।