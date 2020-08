बकाया जीएसटी कंपेनसेशन को लेकर केंद्र ने राज्यों को भेजा पत्र

राज्यों के जीएसटी कंपेनसेशन बकाया पर केंद्र सरकार ने अपनी स्थिति औपचारिक रूप से साफ कर दी है। इस बार में फैसला 27 अगस्त को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में किया गया था। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविड 19 महामारी के कारण जीएसटी के संग्रह में 2 लाख 35 हजार करोड़ की कमी आई है। इसमें से 97 हजार करोड़ की कमी जीएसटी के पेटे आई है। राज्यों को इसकी भरपाई कैसे होगी केंद्र सरकार ने इस संबंध में अब औपचारिक रूप से राज्यों को उस पत्र का ब्योरा जारी कर दिया है जिसमें राज्यों को दो विकल्प दिए गए हैं। एक विकल्प है कि वे या तो 97 हजार करोड़ रुपए का ऋण लें और ये ऋण आगे जाकर ब्याज समेत जीएसटी कंपेनसेशन सेस से चुकाया जाए। इस ऋण को लेने में केंद्र सरकार उन्हें विशेष विंडो उपलब्ध कराएगी।

या फिर वे पूरे दो लाख 35 हजार करोड़ का बाजार ऋण लें और इस ऋण के समस्त प्रिंसिपल अमाउंट को कंपेनसेशन सेस से चुकाया जाए , लेकिन इसका ब्याज राज्यों को खुद चुकाना होगा।

