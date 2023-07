राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में लद्दाख की पीएचडी स्कॉलर ने किया सुसाइड, हुआ अंतिम संस्कार, CURAJ प्रशासन सवाल के घेरे में

जयपुरPublished: Jul 28, 2023 03:15:15 pm Submitted by: Sanjay Kumar Srivastava

PhD scholar from Ladakh dies by suicide in CURAJ : राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक और छात्रा ने आत्महत्या कर ली है। छह माह के अंदर आत्महत्या का यह दूसरा मामला है। माता-पिता ने लद्दाख निवासी छात्रा फ़ुन्स्टॉग डोल्मा (Phunstog Dolma) (28 वर्ष) का किशनगढ़ में ही अंतिम संस्कार कर दिया है। अब सवाल है कि छात्रा आत्महत्या क्यों की थी? क्या अगर एम्बुलेंस का ऑक्सीजन सिस्टम खराब नहीं होता तो छात्रा की जान बच सकती थी?

