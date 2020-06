Jal Jeevan Mission : राजस्थान के जल जीवन मिशन की कार्य योजना को मंजूरी

Jal Jeevan Mission : केंद्र सरकार ने राजस्थान में जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2020-21 के लिए करीब 2522 करेाड़ रुपए की राशि मंजूर की है, जो पिछले वर्ष के 1051 करोड़ रुपए के मुकाबले काफी अधिक है। Centre has approved the action plan of Rajasthan for implementation of Jal Jeevan Mission.