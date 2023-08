राजेश पायलट के समर्थन में उतरे CM Ashok Gehlot, बोले वायुसेना का अपमान कर रही बीजेपी

जयपुरPublished: Aug 16, 2023 11:05:45 pm Submitted by: जमील खान

Ashok Gehlot Comes In Support of Sachin Pilot : कांग्रेस नेता सचिन पायलट के साथ कमजोर आपसी संबंधों के बीच, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार को भाजपा के आरोपों पर उनके समर्थन में सामने आए।

Ashok G ehlot Sachin Pilot