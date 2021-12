Rajasthan Nurses: नर्सेज का पदनाम परिवर्तन बना सिर्फ घोषणा

Rajasthan Nurses:

- छह महीने बाद भी जारी नहीं हुआ गजट नोटिफिकेशन

- बार-बार मांग के बाद भी नर्सेज की नहीं हो रही सुनवाई

Rajasthan Nurses: नर्सेज दिवस के अवसर पर 12 मई को राज्य सरकार ने कहने को नर्सेज का पदनाम परिवर्तन कर बड़ा तोहफा दिया, लेकिन अब तक यह घोषणा धरातल पर नहीं आई है। छह महीने बीत जाने के बाद भी ना तो गजट नोटिफिकेशन ही जारी हुआ और ना ही नर्सेज का पदनाम परिवर्तित हुआ। इससे पहले नर्सेज कई बार ज्ञापन देकर राज्य सरकार और चिकित्सा मंत्री से पदनाम परिवर्तन का गजट नोटिफिकेशन जारी करने की मांग कर चुके हैं, लेकिन सरकार अपनी ही घोषणा पर कार्रवाई नहीं कर पाई है। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष खुशीराम मीणा ने बताया कि चिकित्सा मंत्री के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि गजट नोटिफिकेशन की फाइल चलाई जा चुकी है। सचिवालय में फाइल की जानकारी मांगी जाती है तो अधिकारी फाइल उच्चाधिकारियों के पास पेंडिंग बताते हैं। सरकार इस घोषणा पर अमल करने को लेकर गंभीर दिखाई नहीं देती।

Change of designation of nurses made only announcement