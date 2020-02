चेरी टमाटर की बढ़ रही मांग

चेरी का एहसास कराने वाले चेरी टमाटर ( Cherry Tomato ) की घातक बीमारी कैंसर के साथ ही हृदय रोग और मधुमेह की रोकथाम में कारगर ( Effective in prevention of heart disease and diabetes along with cancer ) होने के गुणों के कारण न केवल इसकी मांग बढऩे लगी ( Its demand started increasing ) है, बल्कि किसान इसकी व्यावसायिक खेती करने में दिलचस्पी लेने लगे ( Started getting interested in doing commercial farming ) हैं। ( Jaipur News )