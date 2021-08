पालनहार में लाभान्वित बच्चों को वार्षिक सत्यापन में छूट

जयपुर, 12 अगस्त। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (Department of Social Justice and Empowerment) की ओर से संचालित पालनहार योजना में लाभान्वित हो रहे बच्चों को शैक्षणिक सत्र 2021-22 में वार्षिक सत्यापन में छूट (

Exemption in Annual Verification) दी गई है। इस संबंध में विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने आदेश जारी किए। उन्होंने बताया कि कोविड के कारण शिक्षण संस्थान, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन नहीं हो रहा जिससे पालनहार योजना में लाभान्वित हो रहे अधिकांश बच्चों का वार्षिक सत्यापन नहीं हो सका है और उन्हें सहायता राशि मिलने में परेशानी हुई है। अब तक योजना में लाभान्वित हो रहे ऐसे बच्चे जिन्हें शैक्षणिक सत्र 2021-22 में सहायता राशि का भुगतान किया गया है, ऐसे सभी पात्र बच्चों को सितम्बर 2021 तक नियमित भुगतान किए जाने के लिए वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2021-22 में वार्षिक सत्यापन करवाए जाने में छूट प्रदान करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इससे सभी पात्र बच्चों को सितम्बर 2021 तक का नियमित भुगतान किया जा सकेगा।