बच्चों ने माटी से बनाए गणपति

गणेश चतुर्थी पर क्रीआर फाउंडेशन की ओर से पर्यावरण को बचाने की कोशिश के तहत जगह-जगह जाकर माटी के गणपति बनाए गए। माटी उत्सव में छोटे बच्चों ने अपने हाथों से मिट्टी के गणपति बनाना सिखा। ये मिट्टी के गणपति को गमले में ही विसर्जित करवाया जाएगा।

जयपुर Published: August 31, 2022 12:09:02 am

जयपुर. गणेश चतुर्थी पर क्रीआर फाउंडेशन की ओर से पर्यावरण को बचाने की कोशिश के तहत जगह-जगह जाकर माटी के गणपति (Ganpati of the soil) बनाए गए। माटी उत्सव में छोटे बच्चों ने अपने हाथों से मिट्टी के गणपति (Ganpati of the soil) बनाना सिखा। ये मिट्टी के गणपति को गमले में ही विसर्जित करवाया जाएगा। साथ ही बच्चों को गणेशजी के जन्म व उनसे संबंधित कथाएं भी संगीत के रूप में सिखाई गई। क्रीआर फाउंडेशन की ओर से लगभग 500 बच्चों और बड़ों को इस उत्सव का हिस्सा बनाया जा चुका है। वहीं कई लोगों को ये मिट्टी के गणपति बांटे भी गए। टीम की ओर से माटी के गणपति कभी नाच-ढोल वाले तो कभी विराजे किसी की रोटी पर। कभी दिखे वो किसी के मुस्कान पर तो कभी दिखे घर-द्वार और दुकान पर। क्रीआर फाउंडेशन की टीम ने माटी के गणपति की मूर्ति विसर्जन (Idol immersion of Ganpati) के आग्रह के साथ मिट्टी के गणपति लोगों को वितरित कर गणेश चतुर्थी मनाई।

बच्चों ने माटी से बनाए गणपति

पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें