बच्चों हम शर्मिंदा हैं... साढ़े पांच साल में यौन शोषण का शिकार हुए 11 हजार से ज्यादा बच्चे, ये जिला सबसे बदनाम

No Childrens Day : More than 11 thousand children who have been victims of sexual abuse in five and a half years, this district is most infamous.पांच साल के दौरान यौन अपराधों के चलते सौ से भी ज्यादा बच्चियों की हत्या तक कर दी गई है। साढ़े पांच साल के आंकडों पर गौर करें तो करीब दस हजार तीन सौ से ज्यादा मामलों में चालान पेश कर दिया गया है और बाकि मामलों की जांच की जा रही हैं।