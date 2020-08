गांव से लाकर बालकों को बनाया बंधक,मजदूरी का भुगतान भी नहीं मिला

जयपुर. गांव से लाकर चूड़ी कारखाने में बालकों को बंधक बनाकर काम कराने का मामला (Children were taken hostage by bringing from the village) सामने आया है। पुलिस ने बालकों को मुक्त कराके संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है।