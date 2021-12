Children will get co-vaccine: बच्चों को लगेगा को-वैक्सीन का टीका, तैयारियों में जुटा विभाग

- केंद्र सरकार तीन जनवरी से शुरू करेगा वैक्सीनेशन

- राज्य में वैक्सीनेशन और बूस्टर डोज को लेकर तैयारियां शुरू

Children will get co-vaccine: कोरोना की इस तीसरी लहर में बच्चों पर असर को देखते हुए केंद्र सरकार 15 से 18 साल तक के बच्चों के वैक्सीनेशन को हरी झंडी दे चुकी है। अब तीन जनवरी से देशभर में यह वैक्सीनेशन शुरू किया जाना है। इसे देखते हुए प्रदेश में भी चिकित्सा विभाग, प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। बच्चों में वैक्सीन के लिए केंद्र की ओर से ‘को-वैक्सीन‘ की अनुशंसा की गई है। केंद्र सरकार ने राज्यों को यह वैक्सीन का स्टॉक करने और समय पर बच्चों को वैक्सीन देने के निर्देश दे दिए हैं। इसे लेकर मंगलवार को दोपहर सभी राज्यों के नोडल अधिकारियों की ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी, इसमें बच्चों को वैक्सीन से संबंधित दिशा-निर्देशों की जानकारी दी जाएगी। अभी केंद्र सरकार ने वैक्सीन के निशुल्क देने या शुल्क तय करने को लेकर साफ नहीं किया है, लेकिन यह वैक्सीन अन्य सभी लाभार्थियों की तरह निशुल्क ही दिए जाने की उम्मीद है।

