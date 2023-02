चिरंजीवी: सबसे ज्यादा पंजीकरण करने वाले ई-मित्र को मिलेगा 5 हजार रुपए का नकद पुरस्कार

Mukhyamantri Chiranjeevi Sawasthya Bima Yojana Rajasthan: राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में किसी ग्राम पंचायत को शत-प्रतिशत पंजीयन पूर्ण कर चिरंजीवी पंचायत घोषित करने पर संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच को जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं विभाग द्वारा सम्मानित किया जाएगा।

Chiranjeevi EMitra who registers the most will get a cash prize of Rs 5000