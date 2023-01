अब एक वॉटसएप से मिलेगा बीमारी का इलाज, चिरंजीवी बीमा योजना में शुरू होगी हेल्पलाइन

जयपुर Jan 12, 2023

Now Medical facility in Rajasthan On One Whatsapp : चिरंजीवी योजना में आमजन को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार लगातार कवायद कर रही है। इस योजना के तहत लोगो को तुरंत इलाज मिल सके, इसके लिए वॉटसएप सहायता सेवा शुरू की जा रही है। स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी शुचि त्यागी ने बताया कि लाभार्थी को योजना से संबंधित कोई भी समस्या होगी तो वह उस नम्बर पर मैसेज कर सकेगा। वह मैसेज तत्काल संबंधित को भेजकर समस्या का समाधान करवाया जाएगा।