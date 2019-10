चेन चुराकर युवक ने दाढ़ी साफ कराई, पत्नी ने बदले कपड़े

जयपुर। पत्नी की महंगे कपड़ों की ख्वाहिश ( Wish for expensive wife's clothes) पूरी करने के लिए एक युवक एक ज्वैलरी शोरूम ( Jewelery Showroom ) पर पत्नी के साथ पहुंचा और फिर दुकानदार का ध्यान बंटा कर एक सोने की चेन (

Gold chain ) पार कर ली। इसके बाद पुलिस की पकड़ से बचने के लिए उसने व उसकी पत्नी से अपना पहनावा व लुक चेंज (look change ) कर लिया। आखिर पुलिस की मेहनत रंग लाई और दोनों पकड़े गए। मामला जोधपुर का है। मामले की जांच भगत की कोठी थाना पुलिस कर रही है।

खास बात यह है कि युवक -युवती ने प्रेम विवाह ( love marriage )किया था। पूर्व में तो आरोपी युवक अपने परिजनों से रुपए लेकर अपनी पत्नी के शौक पूरे करता रहा है लेकिन अब परिजन उसे रुपए नहीं दे रहे थे और उसके पास महंगी ड्रेस खरीदने के पैसे नहीं थे। वह ज्यादा रुपए कमाता भी नहीं है।

पुलिस के अनुसार भगत की कोठी में मंदिर के सामने स्थित ज्वैलरी शोरूम में खरीददारी के लिए एक युवक व युवती पहुंचे। ध्यान बंटा कर दोनों ने वहां से एक महंगी सोने की चेन चोरी कर ली। मामले का पता ज्वैलर को दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरें की फुटेज देखने पर लगा। इस पर उसने मामले की जानकारी पुलिस को दी।

मामले की सूचना पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों की तलाश शुरू की तो सामने आया कि युवक-युवती बैनाड रोड या नांदडी पर रहते है। इस पर पुलिस ने नादड़ी रोड पर दबिश देकर दोनों को दबोच लिया। गिरफ्तार परिक्षित व मोनिका ने प्रेम विवाह ( love marriage )किया था और उनकी उम्र २३ से २५ साल के बीच है। वारदात के बाद युवक ने अपनी दाढी कटवा दी तो युवती ने अपना पहनावा बदल दिया। थानाधिकारी राजेश यादव ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में युवक के दाढी आ रही थी तो युवती ने लहंगा चुन्नी पहन रखा था। जबकि युवती सलवार सूट पहन कर रहती है। वारदात के लिए उसने यह ड्रेस धारण की थी। दोनों के पास से वारदात में प्रयुक्त बाइक भी बरामद कर ली है। दोनो बाइक पर ही सवार होकर शोरूम में पहुंचे थे।