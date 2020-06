चूड़ाम​णि सूर्यग्रहण और बढाएगा परेशानी, गंभीर बन रहे हैं हालात, सावधान रहें...

Chudamani solar eclipse will increase problems, conditions are becoming serious, be careful ... वहीं हमारे पड़ोसी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, कश्मीर एवं अन्य पड़ोसी देशों में गंभीर हालातों से जनजीवन प्रभावित होगा। फल, फूलों के उत्पादन के साथ ही गायों के दूध में भी कमी आएगी।