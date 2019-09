तबादलों पर जयपुर में मंथन शुरू, एक-दो दिन में जारी हो सकती है सूची

शिक्षा विभाग (education Department) में तबादलों (Transfers) का इंतजार कर रहे कार्मिकों को जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है। तबादलों की एक और सूची (Another list of transfers) जल्द जारी हो सकती है। यह सूची एक-दो दिन में आने की संभावना है। इसके लिए जयपुर में मंथन (Churning in jaipur) शुरू हो गया है।