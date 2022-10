Rajasthan CM Ashok Gehlot का दिवाली से पहले बड़ा 'चुनावी स्टेप', इन समाजों को दे डाला 'शानदार' तोहफा

Submitted by:

Published: Oct 24, 2022

Rajasthan CM Ashok Gehlot का दिवाली से पहले बड़ा 'चुनावी स्टेप', इन समाजों को दे डाला 'शानदार' तोहफा

CM Ashok Gehlot approves formation of various Boards in Rajasthan : राज्य की गहलोत सरकार ने राजस्थान चर्म शिल्प कला विकास बोर्ड, राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड और राजस्थान राज्य रजक कल्याण बोर्ड के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सरकार का मानना है कि इन बोर्डों के गठन से प्रदेश के हर वर्ग के समग्र विकास एवं आर्थिक उत्थान को लेकर सरकार की मंशा साकार हो सकेगी। सरकार की इस कवायद के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। वर्ष 2023 के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं, इस लिहाज़ से भी सरकार की इस मंज़ूरी को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।