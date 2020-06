डीजल-पेट्रोल से जनता से मुनाफा कमाने में लगा है केंद्र: सीएम गहलोत

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डीजल-पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कोरोना के कारण आमजन संकट के दौर से गुजर रहे हैं, वहीं केंद्र पेट्रोल-डीजल की दरें लगातार बढ़ाकर जनता से मुनाफा कमाने में लगा हुआ है।

मुख्यमंत्री ने सोमवार को कहा कि पिछले 16 दिनों से रोज डीजल-पेट्रोल की दरें बढ़ रही हैं। केंद्र सरकार को जनता के सामने दरें बढ़ाने के कारण रखने चाहिए।

जब वैश्विक स्तर पर तेल के दाम घट रहे हैं, तो ये लाभ जनता को देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से मांग की कि अंतरराष्ट्रीय दरों के हिसाब से डीजल-पेट्रोल की कीमतें कम करते हुए जनता को लाभ दिया जाए।

Petrol and diesel prices have been raised for the 16th consecutive day during the period of unprecedented hardships that common people are facing due to #Covid_19. The central government should explain to the people, why prices are being hiked continuously for 16 days?