गहलोत का नड्डा पर निशाना, राहुल गांधी के सवाल उठाते ही बीजेपी के नेता इतने क्यों भड़क जाते हैं?

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सवालों के बारे में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान पर भाजपा को आड़े हाथ लिया है।

गहलोत ने एक ट्वीट किया हैं जिसमें उन्होंने कहा हैं कि राहुल गांधी जब भी मोदी सरकार की गलत नीतियों पर सवाल उठाते हैं तो बीजेपी के नेता इतने क्यों भड़क जाते हैं?

गहलोत ने पूछा कि आखिर बीजेपी किस तरह का लोकतंत्र चाहती है, एक जहां कोई भी अपनी गलतियों को नहीं देखता और ना ही कुछ पूछता है?

गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी वहीं कर रहे हैं जो एक जिम्मेदार विपक्षी नेता को करना चाहिए। राहुल गांधी लगातार राष्ट्रीय महत्व के मामलों पर मोदी सरकार से जवाब मांग रहे है साथ ही सलाह दे रहे है और सहयोग भी दे रहे है।

गहलोत ने कहा कि कांग्रेस विपक्ष को चुप कराने के लिए बीजेपी की किसी भी चाल को सफल नहीं होने देगी।

Why are the BJP leaders so much rattled whenever #RahulGandhi ji questions the Govt’s wrong policies? What kind of democracy does BJP want – one where nobody sees their mistakes & asks nothing?

