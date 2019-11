देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे के बाद सीएम गहलोत का बयान, बोले- सत्यमेव जयते

जयपुर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis Resign) ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot ) ने ट्वीट करते हुए कहा कि विजय अंततः सत्य की ही होती है। उन्होंने कहा कि आज संविधान दिवस के मौके पर लोकतांत्रिक मूल्यों की विजय हुई है और महाराष्ट्र की जनता को न्याय मिला है। संविधान दिवस पर यह घटना इतिहास में दर्ज हो गई है, संविधान की जीत हुई है और बीजेपी का असली चेहरा सामने आ गया है। उन्होंने लिखा कि यह उन सभी के लिए सबक है जो लोकतांत्रिक मूल्यों को तोड़-मरोड़कर अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। सत्यमेव जयते।

सीएम गहलोत ने लिखा कि शुरु से ही स्पष्ट था कि भाजपा के देवेंद्र फडणवीस ने बहुमत संख्याा के बिना शपथ ली थी। भाजपा ने एनसीपी विधायकों के समर्थन का झूठा दावा किया और राज्यपाल के साथ मिलकर विश्वासघाती तरीके से सरकार बनाने की कोशिश की।

बीजेपी ने अपनी बेशर्मी से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में हेरफेर किया। सत्तारूढ़ पार्टी के अलोकतांत्रिक, अनैतिक कार्य को हराया गया है। शुक्र है कि पार्टी सफल नहीं हो सकी और इससे संवैधानिक सिद्धांतों में लोगों का विश्वास जरूर बहाल होगा।

यह उन सभी के लिए सबक है जो लोकतांत्रिक मूल्यों को तोड़-मरोड़कर अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं।#सत्यमेव_जयते।



2/2

BJP bent every rule and manipulated democratic procedures in its brazen pursuit of power. Ruling party's undemocratic, unethical functioning has been defeated.

Thankfully, the party could not succeed and this will definitely restore people's faith in Constitutional principles.

As was evident since beginning, BJP's Devendra Fadnavis s ji had taken oath without majority numbers. BJP falsely claimed support of NCP MLAs and tried to form a govt in a treacherous manner, in connivance with the Governor. Now their entire power grabbing plan has fallen through.

The developments related to govt formation in Maharashtra today on #ConstitutionDay will thankfully restore people's faith in Constitutional principles. BJP's undemocratic, unethical functioning has been defeated.

फडणवीस ने कहा, मेरे पास बहुमत नहीं

वहीं देवेंद्र फडणवीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कुछ देर पहले मेरे पास अजित पवार आए और उन्होंने कहा कि कुछ कारणों से मैं आपके गठबंधन का हिस्सा नहीं बन सकता। अजित पवार ने मुझे इस्तीफा दिया। अजित पवार के इस्तीफे के बाद मेरे पास बहुमत नहीं है। इसलिए मैं अभी राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपने जा रहा हूं।