महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान

जयपुर। महाराष्ट्र में शनिवार को सियासत ने ऐसी करवट ली कि हर कोई हैरान रह गया। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी नेता अजित पवार ने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राजभवन में दोनों नेताओं को शपथ दिलाई। इस पूरे घटनाक्रम पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने जिस तरह अचानक मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलायी वह अनैतिक है, इसके लिए उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए।

गहलोत ने महाराष्ट्र में हुए घटनाक्रम पर ट्वीट करते हुए कहा कि जिस तरह राज्यपाल कोश्यारी ने भाजपा से मिली भगत करके फडणवीस को राकांपा के विधायकों के हस्ताक्षरों की पुष्टि किए बिना शपथ दिला दी उसके लिए राज्यपाल कोश्यारी को नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।

The details that are emerging from #Maharashtra are shocking n shows Governor acted in connivance with BJP n administered the oath of office to Devendra Fadnavis ji without verifying signatures of NCP MLAs. Governor must resign on moral ground. He has no right to remain in office