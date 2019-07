सीएम गहलोत ने बजट को बताया निराशाजनक, बोले- गांव, गरीब और किसानों के लिए कुछ नहीं

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( CM Ashok Gehlot ) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Nirmala Sitharaman ) द्वारा शुक्रवार को पेश किए गए आम बजट 2019 ( union budget 2019 ) को निराशाजनक बताया है। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा, एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट निराशाजनक है। बजट में अर्थव्यवस्था के विकास, रोजगार सृजित करने या निवेश को बढ़ाने के लिए कोई ठोस योजना या समाधान नहीं है।

उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था के विकास में तेजी लाने, रोजगार सृजित करने या निवेश के प्रवाह को बढ़ाने के लिए कोई ठोस योजना या समाधान नहीं है। सीएम गहलोत ने कहा कि गांव, गरीब और किसान सिर्फ नारे-दावे बनकर रह गए हैं, इनके समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग या नौकरीपेशा वर्ग को भी दरकिनार किया गया है। इससे भी ऊपर ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी भी आमजन पर दबाव बनाएगी।

First #Budget of NDA govt's 2nd term lacks direction. Its purpose is not clear and it is disappointing.. There is no concrete plan or solution to accelerate growth of economy, to create jobs or to increase flow of investment. #Budget2019 — Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) July 5, 2019

Gaon, Gareeb and Kisaan are mentioned as mere slogans without any concrete schemes to deal with farm distress.

No relief to middle class or salaried class either. On top of it, raising fuel prices will put further burden on common people.#Budget2019 — Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) July 5, 2019

No mention of agriculture in budget speech shows govt is not at all serious about improving conditions in rural sector.

The Finance Minister did not mention various budgetary allocations in her speech, which has been part of past #budget speeches for sake of clarity.#Budget2019 — Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) July 5, 2019

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा ने कहा कि इस बजट में आम आदमी के लिए कुछ नहीं है। बजट लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है। लोगों को बड़ी उम्मीदें थी लेकिन आम आदमी को निराशा ही हाथ लगी है। इस बजट में गांव, गरीब, किसान, मजदूर की जो बात की गई है वह भी मात्र दिखावा है।

कांग्रेस के नेता राजीव शुक्ला ने कहा कि महिलाओं के लिए बजट में घोषणाएं तो कर दी गई है लेकिन उन योजनाओं का लाभ महिलाओं तक नहीं पहुंचता है। महिलाओं को लेकर जो घोषणाएं की गयी है वह भी पुरानी है। कुल मिलाकर बजट में कुछ भी नया नहीं है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि इस बजट में कुछ भी नया नहीं है। यह आम आदमी को न्याय नहीं देने वाला बजट है। बजट में कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया गया जिससे पता चले कि नये भारत का निर्माण होगा।