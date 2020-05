राजस्थान में कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट 57 फीसदी, सीएम गहलोत बोले- यह बहुत संतोष की बात

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य कोरोना मरीजों के 57 प्रतिशत रिकवरी दर के साथ देश में मरीजों के ठीक होने के मामले में टॉप पर है जो बहुत संतोष की बात है। अशोक गहलोत ने गुरुवार को ट्वीट कर यह बात कही।

उन्होंने कहा कि प्रदेश कोरोना मरीजों में 57 प्रतिशत ठीक होने की दर के साथ सभी राज्यों में शीर्ष पर है। यह हमारे डॉक्टरों एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत एवं सहयोग और मरीजों की इच्छा शक्ति के कारण है।

It is a matter of great satisfaction that #Rajasthan with a recovery rate of 57% among #Corona patients is at the top among all states. This is due to the hard work of our doctors, health workers & cooperation and will power of patients. #COVID19Pandemic #राजस्थान_सतर्क_है