हैड कांस्टेबल हत्या मामला: CM ने दिए जांच के आदेश, गनी की दो पुत्रियों को गोद लेगा पुलिस व प्रशासन

जयपुर/भीलवाड़ा। राजसमंद के हैड कांस्टेबल अब्दुल गनी ( Police Constable abdul gani ) की मौत पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( Cm Ashok Gehlot ) ने गहरा दुख जताया है। सीएम गहलोत ने रविवार को ट्वीट कर लिखा, हैड कांस्टेबल अब्दुल गनी की मौत की खबर से बहुत दुख हुआ। उन्होंने लिखा, मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनके परिवार को न्याय मिलेगा। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। इस मामले की जल्द जांच कर हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए है।

It is very sad to learn of death of Head Constable, Abdul Ghani.

My heart goes out to his family members and I want to assure them that justice will be done...

Have given directions to the officials for thorough and impartial enquiry.