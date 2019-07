मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले- सिर्फ राहुल गांधी ही कर सकते हैं कांग्रेस का नेतृत्व

जयपुर। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) के साथ सोमवार को बुलाई गई बैठक में कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होेंगे। वहीं इस बैठक से ठीक पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( Cm Ashok Gehlot ) ने ट्वीट कर कहा कि मौजूदा समय में केवल राहुल गांधी ही कांग्रेस का नेतृत्व कर सकते है। देश व देशवासियों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता बेमिसाल है।

आपको बता दें कि राहुल गांधी ने पार्टी की हार के बाद अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि कांग्रेस कार्यसमिति ने उनका इस्तीफा अस्वीकार कर दिया था। लेकिन राहुल गांधी अब भी इस्तीफे पर अड़े हैं।

All Chief Ministers of Congress ruled states will be meeting Hon’ble Congress President Sh. #RahulGandhi today at his residence to show our solidarity. Earlier also we all have stated that we are with Hon’ble CP and we own the responsibility of the 2019 debacle. — Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) July 1, 2019

हम सभी कांग्रेस अध्यक्ष के साथ

सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा, 'राहुल गांधी के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए उनके आवास पर आज कांग्रेस शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक होगी। हम सभी ने यह कहा है कि हम कांग्रेस अध्यक्ष के साथ हैं और 2019 की पराजय की जिम्मेदारी हम सभी की है।'

कई मोर्चों पर मोदी सरकार विफल

गहलोत ने अपने ट्वीट में लिखा, 2019 का चुनाव कांग्रेस की कार्यक्रम, नीति और विचारधारा की हार नहीं थी। कई मोर्चों पर मोदी सरकार विफल साबित हुई है, लेकिन कट्टर राष्ट्रवाद के पीछे उसने (मोदी सरकार) अपनी असफलताओं को छिपा लिया। केवल कांग्रेस अध्यक्ष ने चुनाव के दौरान जमीनी मुद्दे उठाए, लेकिन बीजेपी ने सिरे से खारिज कर दिया।

We firmly believe that only he can lead the party in the current scenario, his commitment towards well being of our country and countrymen is un-compromised and unmatched. — Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) July 1, 2019

The 2019 election was not a defeat of program, policy and ideology of the Congress. Although, it was very unfortunate to see that despite the failure of Modi government on various fronts including the depleting economy,

1/2 — Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) July 1, 2019

हाथ पर मंथन संभव

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिकि, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिली हार पर भी मंथन हो सकता है। खासकर इस चर्चा में उन राज्यों का मुद्दा जोर-शोर से उठेगा, जहां पार्टी पिछले साल दिसंबर में चुनाव जीतकर सत्ता में आई थी। इसके अलावा खबर यह भी है कि इस बैठक में कांग्रेस के नए अध्यक्ष को लेकर भी कोई फैसला लिया जा सकता है।