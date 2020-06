आज मिलेंगी दो बड़ी सौगात, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे योजनाओं का शिलान्यास

कोरोना ( Covid 19 ) लॉकडाउन ( Lockdown) के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( Ashok Gehlot ) आज जयपुर शहर को statement on amit shah and sachin pilot in jodhpur तो बड़ी सौगात देंगे। सीएम गहलोत ( CM Gehlot ) सरकारी आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 288.90 करोड़ और 563.93 करोड़ की दो पेयजल परियोजनाओं ( Drinking Water Projects ) का शिलान्यास करेंगे...