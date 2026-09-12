Rajasthan Politics: CM भजनलाल के पुत्र कुणाल शर्मा के सामने फूटा जनता का गुस्सा! क्या है 48 सेकंड के वायरल वीडियो का सच?  

वायरल वीडियो की तस्वीरें
राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव की हलचलों के बीच सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो चर्चा का विषय बन गया। यह वीडियो जयपुर नगर निगम के मानसरोवर इलाके स्थित वार्ड संख्या 46 का बताया जा रहा है, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पुत्र कुणाल शर्मा को स्थानीय निवासियों की भारी नाराजगी और तीखे विरोध का सामना करते हुए देखा जा सकता है। वायरल वीडियो के दावे के अनुसार जयपुर नगर निगम चुनाव के तहत जब कुणाल शर्मा मानसरोवर के वार्ड 46 में समर्थकों के साथ पहुंचे, तब वहां सड़क, जलभराव और ड्रेनेज जैसी स्थानीय समस्याओं के साथ-साथ बार-बार होने वाले वीआईपी मूवमेंट से परेशान लोगों का धैर्य जवाब दे गया।
48 सेकंड के इस वीडियो में साफ सुना जा सकता है कि जब कुणाल शर्मा तंग गलियों से होकर गुजर रहे थे, तो आक्रोशित नागरिकों ने उन पर कड़े तंज कसे। वीडियो के बैकग्राउंड में लोग बोलते सुने जा रहे हैं- "बस 2 साल का और वक्त है", "2 साल और दुख भोगने हैं" और "2 साल का VIP मूवमेंट और बचा है!"
इस अचानक हुए विरोध प्रदर्शन के बीच कुणाल शर्मा के चेहरे पर असहजता और नाराजगी के भाव साफ नजर आ रहे थे। हालांकि, 'पत्रिका' या प्रशासनिक स्तर पर इस वायरल वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन चुनावी माहौल में इस घटनाक्रम ने राजनीतिक चर्चाओं को नया मोड़ दे दिया है।
जयपुर का मानसरोवर इलाका शहर की बड़ी रिहायशी कॉलोनियों में गिना जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय से स्थानीय नागरिक सीवरेज, पानी की किल्लत और सड़कों के गड्ढों जैसी मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं। वार्ड 46 के निवासियों का कहना है कि चुनावी समय में नेताओं और उनके परिजनों के दौरों के कारण सुरक्षा और वीआईपी प्रोटोकॉल का हवाला देकर आम रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, जिससे दैनिक आवाजाही प्रभावित होती है।
स्थानीय लोगों की शिकायत थी कि बुनियादी विकास कार्यों की ओर ध्यान देने के बजाय वीआईपी मूवमेंट को तरजीह दी जाती है। यही कारण रहा कि जब मुख्यमंत्री के बेटे कुणाल शर्मा वहां पहुंचे, तो लोगों ने औपचारिक बातचीत के बजाय सीधे अपनी जमीनी समस्याओं और प्रशासनिक कुप्रबंधन को लेकर तीखा आक्रोश व्यक्त कर दिया।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रही 48 सेकंड की इस वीडियो क्लिप में मानसरोवर की एक गली का दृश्य दिखाई दे रहा है। वीडियो में कुणाल शर्मा अपने कुछ स्थानीय कार्यकर्ताओं और सुरक्षाकर्मियों के साथ पैदल चलते नजर आ रहे हैं।
जैसे ही वे कुछ घरों के सामने से गुजरते हैं, वहां मौजूद स्थानीय युवाओं और प्रबुद्ध नागरिकों का गुस्सा फूट पड़ता है। वीडियो फुटेज में दिखाई देता है कि कुणाल शर्मा बिना कोई बहस किए वहां से सीधे आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उनके चेहरे के हाव-भाव जनता के इस आक्रामक तेवर से उनकी असहजता को स्पष्ट दर्शा रहे थे।
मानसरोवर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने सत्तारूढ़ बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। स्थानीय कांग्रेस नेताओं का दावा है कि मानसरोवर की घटना इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि प्रदेश की जनता मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था और वीआईपी संस्कृति से असंतुष्ट हो चुकी है।
दूसरी ओर, बीजेपी के स्थानीय पदाधिकारियों और समर्थकों का कहना है कि यह वीडियो विरोधियों द्वारा प्रायोजित है और चुनाव के दिन राजनीतिक बढ़त हासिल करने की नीयत से कुछ चुनिंदा लोगों से नारेबाजी करवाई गई थी।
फिलहाल 14 सितंबर को होने वाली मतगणना के नतीजे ही यह स्पष्ट करेंगे कि मानसरोवर की जनता के इस आक्रोश का चुनावी परिणामों पर कितना प्रभाव पड़ता है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग