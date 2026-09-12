Rajasthan Politics: CM भजनलाल के पुत्र कुणाल शर्मा के सामने फूटा जनता का गुस्सा! क्या है 48 सेकंड के वायरल वीडियो का सच?  



राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव की हलचलों के बीच सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो चर्चा का विषय बन गया। यह वीडियो जयपुर नगर निगम के मानसरोवर इलाके स्थित वार्ड संख्या 46 का बताया जा रहा है, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पुत्र कुणाल शर्मा को स्थानीय निवासियों की भारी नाराजगी और तीखे विरोध का सामना करते हुए देखा जा सकता है। वायरल वीडियो के दावे के अनुसार जयपुर नगर निगम चुनाव के तहत जब कुणाल शर्मा मानसरोवर के वार्ड 46 में समर्थकों के साथ पहुंचे, तब वहां सड़क, जलभराव और ड्रेनेज जैसी स्थानीय समस्याओं के साथ-साथ बार-बार होने वाले वीआईपी मूवमेंट से परेशान लोगों का धैर्य जवाब दे गया।