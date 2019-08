जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( Rajasthan CM Ashok Gehlot ) ने स्वाधीनता दिवस ( India Independence Day ) पर गुरुवार को सवाई मानसिंह स्टेडियम ( SMS Stadium, Jaipur ) में आयोजित हुए राज्य स्तरीय समारोह में प्रात: झण्डारोहण ( Flag Hoisting ) किया। गहलोत ने बड़ी चौपड़ एवं मुख्यमंत्री निवास ( CM Residence ) पर भी झण्डारोहण किया। स्वाधीनता दिवस पर वे कई अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने प्रात: 7 बजे सिविल लाइन्स स्थित मुख्यमंत्री निवास पर और 8 बजे बड़ी चौपड़ पर झण्डारोहण किया। बाद में मुख्यमंत्री ने अमर-जवान-ज्योति पर अमर शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित किया और वहां से सीधे सवाई मानसिंह स्टेडियम पहुंचें। जहां प्रात: राज्य स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड का निरीक्षण किया। गहलोत शासन सचिवालय में आयोजित स्वाधीनता दिवस समारोह में भी शामिल होने वाले हैं तथा शाम को राजभवन में आयोजित एट होम कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे।

गौरतलब है कि मुख्यममंत्री अशोक गहलोत ने एसएमएस स्टेडियम में स्वाधीनता दिवस समारोह को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Prime Minister Narendra Modi ) का नाम लिए बगैर कहा कि सब कुछ 2014 के बाद ही नहीं हुआ। यह अब की सभी सरकारों की उपलब्धि है। सीएम ने कहा कि आरटीआई ( RTI ) को केंद्र सरकार कमजोर कर रही है। गलत नीतियों से देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई है।

