पीएम मोदी के नक्शेकदम पर सीएम गहलोत

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( CM Gehlot ) ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi ) को सीधी चुनौती (Direct Challenge ) दी और कहा कि मोदीजी, सुनो मैं राजस्थान में सीएए और एनआरसी को लागू नहीं ( Will not allow CAA and NRC to apply ) होने दूंगा। ( PM Modi v/s CM Gehlot ) ( Jaipur News )