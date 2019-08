राजस्थान का ये खास प्रोजेक्ट है गहलोत सरकार का नया टारगेट, CM की घोषणा जल्द होगा शुरू

Solar Plant Project in Rajasthan : Rajasthan Government का अगला Target राजस्थान को Solar Energy Centre बनाना है। CM Ashok Gehlot ने कहा कि हमारी सरकार राजस्थान को Solar Energy Hub बनाएगी। राज्य सरकार New Solar and Wind Energy Policy लाने जा रही है। राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन का सबसे बेहतर डेस्टीनेशन ( Best Destination of Solar Energy ) है।