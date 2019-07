CM गहलोत की किसानों को सौगात, राजस्थान बना देश का पहला राज्य जहां अन्नदाताओं को Online मिलेगा फसली ऋण

Online Crop Loan Distribution in Rajasthan : Farmer Portal : सहकारिता से जुड़े किसान अब ATM के साथ ही पोस मशीन की सहायता से Online रुपया निकाल सकेंगे। CM Ashok Gehlot ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम में आॅनलाइन फसली ऋण वितरण ( Online Crop Loan Distribution ) की नई व्यवस्था का शुभारंभ किया। How to Use Online Crop Loan Service in Rajasthan