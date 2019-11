सीएम गहलोत ने मनु भाकर को ट्वीट कर दी बधाई, एशियन चैम्पियनशिप में जीता गोल्ड

जयपुर. 14वें एशियाई चैम्पियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टर स्पर्धा में भारत की निशानेबाज मनु भाकर ने गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। इस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर मनु भाकर को बधाईयां दी है।

गहलोत ने ट्वीट कर लिखा है " मनु भाकर आपको 14वें एशियाई चैम्पियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टर स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने पर बहुत बहुत बधाई। हमें आपकी इस जीत पर बहुत गर्व है। आपको उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं"।

गौरतलब है कि भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने दोहा में आयोजित एशियाई निशानेबाजी चैम्पियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल गेम में गोल्ड मेडल जीता है। चैम्पियनशिप में मनु ने भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया। मनु भाकर ने फाइनल्स में 244.3 के स्कोर के साथ पहले स्थान पर रहते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया।

17 साल की युवा निशानेबाज मनु ने इस साल मई में जर्मनी के म्युनिख में हुए विश्व कप निशानेबाजी टूर्नामेंट में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में चौथे स्थान पर रहते हुए टोक्यो ओलंपिक का कोटा हासिल किया था।

Congratulations to #ManuBhakar for winning #gold medal in the 10m air pistol event of #AsianShootingChampionship. Very proud of your achievement and wish you all the best for future events. pic.twitter.com/WujCqx0PiQ