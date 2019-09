CM गहलोत ने PM मोदी को लिखी खास 'चिट्ठी', राजस्थानवासियों के लिए की ये बड़ी मांग

CM गहलोत ने PM मोदी को लिखी खास 'चिट्ठी', राजस्थानवासियों के लिए की ये बड़ी मांग

8th Schedule to the Constitution of India : CM Ashok Gehlot ने PM Narendra Modi को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी राजस्थान के लिहाज से बेहद खास है। CM गहलोत ने पीएम मोदी को Rajasthani Language को संविधान की अनुसूची में शामिल करने के लिए पत्र लिखा है।