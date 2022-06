प्रतिबंध के बावजूद रूस से कोयले का आयात बढ़ा

क्रूड ऑयल के बाद भारत अब रूस से अधिक मात्रा में सस्ता कोयला खरीद रहा है। रूस पर अमरीका सहित पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बावजूद भारत की ओर से रूस से आयात किए जाने वाले कोयले में 6 गुना बढ़ोतरी हुई है। यूरोपीय ट्रेडर्स ने रूस से व्यापार रोक दिया है जिसका लाभ भारतीय खरीदार उठा रहे हैं। ढुलाई लागत अधिक होने के बावजूद बड़े स्तर पर रूस से कोयला खरीद रहे हैं। रूस कोयले की कीमत में भारतीय व्यापारियों को 30% तक छूट दे रहा है। भारत इस बात का जबरदस्त रूप से फायदा उठा रहा। इस समय सबसे ज्यादा कोयले का आयात रूस से ही किया जा रहा।

