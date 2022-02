कॉकलियर इम्प्लांट ने बदली प्रदेश के 1,111 बच्चों की जिंदगी, बोलने और सुनने में बनाया सक्ष्म

इंटरनेशनल कॉकलियर इम्प्लांट डे आज,मुख्यमंत्री सहायता कोष से हो चुके 800 से अधिक इम्प्लांट

जयपुर

प्रदेश बजट के दौरान कॉकलियर इम्प्लांट को चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल कर सरकार ने जन्मजात दिव्यांगों को बड़ी सौगात दी हैं। हालांकि राजस्थान में अब तक 1111 बच्चों का कॉकलियर इम्प्लांट कर चिकित्सक उनकी जिंदगी बदल कर उन्हें बोलने और सुनने के सक्ष्म बना चुके हैं। लेकिन कॉकलियर इम्प्लांट करवाने का खर्चा महंगा होने से प्रदेश के बहुत से ऐसे दिव्यांग अभी भी इलाज लेने में सक्ष्म नहीं है। लेकिन 25 फरवरी को मनाए जाने वाले कॉकलियर इम्प्लांट दिवस से पहले सरकार ने इसे चिरंजीवी योजना में शामिल कर अब तक इलाज से वंचित दिव्यांगों में एक नई उम्मीद जगा दी है।

800 को मिला मुफ्त इलाज

राजस्थान सन् 2011 में आंध्र प्रदेश के बाद दूसरा राज्य बना जब यहां मुख्यमंत्री सहायता कोष से कॉकलियर इम्प्लांट किया जाने लगा। जब से लेकर अब तक प्रदेश के सात सरकारी अस्पतालों में कुल 1111 इम्पलांट हो चुके है। लेकिन इनमें से 800 से अधिक को एकदम मुफ्त इलाज मिला। मुख्यमंत्री सहायता कोष में आवेदन करने से मिलने वाली राशि से हुए इम्पलांट ने इनकी बच्चों की जिंदगी बदल दी । क्योकि इलाज का खर्चा महंगा होने से हर कोई इलाज करवाने में सक्ष्म नहीं है। यहीं कारण है कि केवल तीन सौ बच्चों का इम्पलांट का खर्चा ही उनके परिजन वहन कर पाए। एसएमएस अस्पताल के ईएनटी विभाग के प्रोफसर डॉ. मोहनीश ग्रोवर के अनुसार सरकारी अस्पताल में एक इम्पलांट का खर्चा करीब 4 लाख 60 हजार रुपए तक आता है और निजी अस्पताल में इलाज ले तो करीब 8 लाख रुपए तक खर्चा आता है। इसके बाद भी हर साल मशीनों के एसेसरीज का खर्चा आता है। जो भी महंगा होता है। मुख्यमंत्री सहायता कोष से इलाज करवाने वालों का सालाना एसेसरीज का खर्चा भी मिलता हैं। जिसमें 75 प्रतिशत तक खर्चा लाभार्थी के 18 साल तक होने तक सरकार वहन करती है।

cochlear implants: The sound can be felt with an electronic device