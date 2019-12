Alert! फतेहपुर में पारा पहुंचा माइनस 4 डिग्री, 8 जिलों में पाला पडऩे की चेतावनी, आज और कल ‘Cold Day‘

Cold Day Alert in Rajasthan: उत्तर भारत में चल रही शीतलहर ( Cold Day Alert in Rajasthan ) के असर से राजस्थान में ढूंढ़ाड, शेखावाटी, मेवाड़, वांगड़ और मारवाड़ अंचल भीषण सर्दी ( Sharp Cold in Rajasthan ) की चपेट में है...